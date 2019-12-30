Осужденные в ЕАО сдали экзамены по швейному делу

СЕГОДНЯ 02:57 2019-12-30T06:09:07+03:00

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Осужденные в ЕАО сдали экзамены по специальности «Швея». Обучение длилось три месяца. За это время слушатели осваивали технологии обработки изделий, приемы выполнения технологических операций швейного производства, изучали швейное оборудование и материаловедение. Всего новое дело освоили 18 человек.

- Во время аттестации осужденные показывали свои знания по предмету «Технология швейного производства». Также они проходили учебную и производственную практику - шили верхонки, полотенца, наволочки, фартуки и брюки. Уровень знаний и навыков выпускников оценивали в том числе и сотрудники областного пенитенциарного ведомства. По результатам экзамена осужденным присвоили квалификационные разряды, вручили свидетельства о профессиональном образовании, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по ЕАО.

Отметим также, что семь учащихся стали специалистами третьего разряда, 11 – второго. Они могут работать в рамках выполнения государственных контрактов по пошиву вещевого имущества. К слову, УИС в ЕАО в 2020 году будут выделены деньги для организации новых рабочих мест для осужденных, в том числе по пошиву швейных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU