«В хлам»: в Хабаровске от иномарки, врезавшейся в фонарь, осталась груда металлолома

СЕГОДНЯ 03:42 2019-12-30T06:07:44+03:00

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Накануне, 29 декабря, в Хабаровске случилась авария – иномарка врезалась в столб. Видимо, скорость машины была довольно большой, после удара от машины осталась буквально груда металлолома. Сообщение об аварии появилось сегодня утром в одной из социальных сетей. Автор публикации сообщает, что авария случилась в районе заправки «Дальнефтьторг», не доезжая до улицы Совхозной. Пока информации о пострадавших в аварии нет.

Один из подписчиков отреагировал на публикацию коротко и емко: «В хлам». Машина и правда пострадала очень сильно. Правоохранители пока выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/752475" frameborder="0"></iframe> Авария.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, особенно, если ехать приходится при плохих погодных условиях. Пожалуйста, соблюдайте правила движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Соблюдайте скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU