2019-12-30T07:47:14+03:00
Общество

Пассажиры экстремально прокатились перед праздником из Хабаровска в Советскую Гавань

Людей возмутил неудобный автобус, багаж в салоне и ночной моцион на 30-градусном морозе
Александр ШТААЛЬ
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Пассажиры Хабаровска перед праздником экстремально прокатились в Советскую ГаваньПассажиры Хабаровска перед праздником экстремально прокатились в Советскую ГаваньФото: Социальные сети
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Пассажиры автобуса, следовавшего рейсом 311 из Хабаровска в Советскую Гавань, оставили довольно нелестный отзыв о своей поездке. К слову, машина принадлежала компании «Пять звезд», владелец которой два месяца проведет в СИЗО по решению суда.

- Для начала пассажиры купили билеты на автобус бизнес-класса, рассчитанный на 32 места, а ехать им пришлось в 45-местной машине. Ехать 12 часов в автобусе на узком сиденье в объемной одежде - удовольствие малоприятное. К тому же часть багажа пришлось разместить в салоне, так как в багажные отсеки он не поместился, - рассказывает пассажир злополучного рейса.

Также не понравилось, что на остановках открывали только среднюю дверь, из-за чего начиналось столпотворение на входе и выходе из автобуса. Водитель согласился открыть вторую дверь только после резкого замечания одного из пассажиров.

На остановке «Лидога» людей попросили выйти из автобуса, чтобы машину заправили. Проблема была в том, что там находились пассажиры сразу трех автобусов, приехавших одновременно. В кафе негде было не то что сесть, но и встать, а находиться на 30-градусном морозе в час ночи никто из пассажиров никак не планировал.

- Терпению пассажиров можно позавидовать. Они достойно перенесли трудную поездку. Может, просто не хотели портить себе праздничное настроение, - резюмирует автор публикации в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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