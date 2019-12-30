СЕГОДНЯ 04:29 2019-12-30T06:02:43+03:00

В селе Казакевичево Хабаровского района построили ФАП с квартирой для медработника ФОТО: Минздрав Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В селе Казакевичево Хабаровского района построили новый фельдшерско -акушерский пункт. Он будет рассчитан на 446 местных жителей, среди которых 153 ребенка. ФАП оснастили современным и необходимым оборудованием, соответствующим стандартам оказания медицинский помощи.

- Также к объекту пристроили трехкомнатную меблированную служебную квартиру. В ней будет жить медсотрудник с семьей. Также уже известно, что работать в ФАПе будет опытный фельдшер Елена Галиевна Кононенко, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим также, что торжественное открытие объекта состоится после новогодних праздников. Пациентов в пункте начнут принимать с 14 января 2020 года.

К слову, жители региона в комментариях к посту напомнили властям о том, что требуется такой пункт и в селе Константиновка Хабаровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU