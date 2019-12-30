СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-30T06:00:09+03:00

В Комсомольске эвакуировали детей из детских садов после сообщений о минировании Фото: Ольга КИВА

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Неизвестные продолжают поддерживать в Комсомольске-на-Амуре паническое настроение, рассылая сообщения о заминированных зданиях. Сегодня утром, 30 декабря, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в три дошкольных учреждения - №№118, 136 и 111. Позже стало известно об эвакуации детских садов №№79, 5 и 133. По данным на 10:57, сообщения о минировании получили в дошкольных учреждениях №№118, 136, 111, 133, 79 и 102.

- Руководство и персонал детских садов поступили, как того требует инструкция – сообщили о произошедшем в экстренные службы, начали эвакуацию детей. Воспитанников отвели в близлежащие школы и социальные учреждения, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Для родителей работает «горячая линия» управления образования администрации города. Вопросы можно задать по телефону 52-26-35.

ИСТОЧНИК KP.RU