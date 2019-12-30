2019-12-30T05:07:52+03:00
Общество

Неизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах Биробиджана

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили в дошкольных учреждениях №№16, 21, 24, 37, 44 и 48
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Неизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах БиробиджанаНеизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах БиробиджанаФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

По Биробиджану в преддверии праздника прокатилась очередная волна минирования детских садов. Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили в дошкольных учреждениях №№16, 21, 24, 37, 44 и 48. Напомним, ранее в детских садах уже проводили эвакуацию детей из-за аналогичных сообщений. Когда детей выводили на улицу, скончалась воспитатель детсада №24. Видимо, этой жертвы «минерам» недостаточно. Чего именно добиваются неизвестные, пока не ясно.

- По инструкции, заведующие детсадов сообщили о проступившей информации в экстренные службы, начали эвакуацию детей. Ребят отводят в рядом расположенные административные здания, - прокомментировали в пресс -службе городской администрации.

Отметим также, что сообщения о минировании также получили в детских садах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. в Городе Юности эвакуировали детей из детских садов №№118, 136, 111, 79, 5, 133, 118, 136, 111, 133, 79 и 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае к юбилею поселка Литовко купили УАЗ
Анонимные минеры переключились на больницу, интернат и Центр СПИД в Биробиджане
Российская Федерация стала собственником древних петроглифов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае за порядком на праздниках присмотрят больше полутора тысяч полицейских
На север Хабаровского края к Новому году привезли спортсооружения для площадки ГТО
Пациентов в Хабаровском крае просят с пониманием отнестись к сбоям в работе больниц
Губернатор Хабаровского края поздравил детей из села Соколовка с Новым годом
Пациентку из Ванино доставили в Хабаровск бортом санавиации
Неизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах Биробиджана
В Комсомольске эвакуировали детей из детских садов после сообщений о минировании
В селе Казакевичево Хабаровского района построили ФАП с квартирой для медработника
Пассажиры экстремально прокатились перед праздником из Хабаровска в Советскую Гавань
«В хлам»: в Хабаровске от иномарки, врезавшейся в фонарь, осталась груда металлолома
Осужденные в ЕАО сдали экзамены по швейному делу
Из Хабаровского края выдворили 18 граждан Узбекистана
Верующие в Хабаровском крае помолятся за прошедший год
Погода в Хабаровске на 30 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снег
Биробиджанцев напоят кофе и накормят булочками на площади Ленина
Вечер субботы 28 декабря жильцам многоэтажки в Хабаровске испортил горящий мусор
Основателя «Пяти звезд» в Хабаровске отправили в СИЗО на два месяца
Хабаровск войдет в режим повышенной готовности перед Новым годом
На грандиозной выставке в Комсомольске показывают «живые» картины Ван Гога
В Биробиджане 31 декабря ограничат проезд по проспекту 60-летия СССР
Экс-начальника из МЧС осудят за взятки и мошенничество в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 29 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков