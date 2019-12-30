СЕГОДНЯ 04:58 2019-12-30T05:07:52+03:00

Неизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах Биробиджана Фото: администрация Биробиджана

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили в дошкольных учреждениях №№16, 21, 24, 37, 44 и 48

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По Биробиджану в преддверии праздника прокатилась очередная волна минирования детских садов. Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили в дошкольных учреждениях №№16, 21, 24, 37, 44 и 48. Напомним, ранее в детских садах уже проводили эвакуацию детей из-за аналогичных сообщений. Когда детей выводили на улицу, скончалась воспитатель детсада №24. Видимо, этой жертвы «минерам» недостаточно. Чего именно добиваются неизвестные, пока не ясно.

- По инструкции, заведующие детсадов сообщили о проступившей информации в экстренные службы, начали эвакуацию детей. Ребят отводят в рядом расположенные административные здания, - прокомментировали в пресс -службе городской администрации.

Отметим также, что сообщения о минировании также получили в детских садах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. в Городе Юности эвакуировали детей из детских садов №№118, 136, 111, 79, 5, 133, 118, 136, 111, 133, 79 и 102.

ИСТОЧНИК KP.RU