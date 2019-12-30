2019-12-30T05:21:10+03:00
Общество

Пациентку из Ванино доставили в Хабаровск бортом санавиации

Женщину эвакуировали в краевую столицу в течение пяти часов
Александр ШТААЛЬ
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Пациентку из Ванино доставили в Хабаровск бортом санавиацииПациентку из Ванино доставили в Хабаровск бортом санавиацииФото: Правительство Хабаровского края
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В краевую столицу из Ванино бортом санавиации доставили пациентку. По предварительной информации, эвакуация женщины была необходима по жизненным показаниям. В связи с этим обстоятельством вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно- спасательного центра МЧС России вылетел из краевой столицы днем 29 декабря в 12:20, вернулся назад вечером того же дня в 16:52.

- На борту воздушного судна находилась бригада врачей Центра медицины катастроф. Медицинские работники все время следили за состоянием больной. По прибытии в Хабаровск пациентку передали врачам «скорой помощи». Последние доставили женщину в медицинское учреждение города. За время полета состояние больной не ухудшилось, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Время полета составило в среднем пять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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