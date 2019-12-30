2019-12-30T05:45:02+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края поздравил детей из села Соколовка с Новым годом

Сергей Фургал пообещал, что в 2020 году учебное заведение отремонтируют
Александр ШТААЛЬ
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Губернатор Хабаровского края поздравил детей из села Соколовка с Новым годомГубернатор Хабаровского края поздравил детей из села Соколовка с Новым годомФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края перед Новым годом побывал в школе села Сосновка района имени Лазо. На встречу с главой региона также приехали дети из соседнего села Марусино. Школьники не только пообщались с Сергеем Фургалом, но и получили от него новогодние презенты. Также глава региона подарил школе развивающую игру. Он отметил, что в следующем году в образовательном учреждении начнется ремонт.

- Желаю всем хорошо учиться и вырасти достойными людьми. А мы, взрослые, будем этому способствовать. Принято решение, что в следующем году в вашей школе мы отремонтируем спортивный зал, а для детского сада будет приобретен пассажирский автобус, - сказал Сергей Фургал.

Отметим, что в школе села Соколовка учатся более 120 детей с 1 по 11 классы, в том числе из села Марусино. В здешнем спортзале занимаются дети, здесь же работает секция волейбола для местных жителей. Ремонтировали зал около семи лет назад. Сегодня назрела острая необходимость капитально обновить помещение, а также закупить инвентарь.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края пообещал исполнить желание подростка с Камчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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