Пациентов в Хабаровском крае просят с пониманием отнестись к сбоям в работе больниц
Хабаровский край накрыла очередная волна минирований. Неизвестные присылают сообщения в детские сады, мэрию и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность региона. Вполне возможно, что посетители больниц также могут стать участниками вынужденной эвакуации как раз из-за таких вот сообщений.
- Если вы находитесь в учреждении, получившем такое уведомление, пожалуйста, соблюдайте спокойствие и следуйте указаниям работников и представителей специальных служб. Убедительная просьба - отнеситесь с пониманием к возможным сбоям в работе медицинских учреждений в связи с указанными событиями, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.
Отметим также, что в учреждениях, где проходят эвакуации, по инструкции дежурят бригады скорой помощи. Врачи готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем обратившимся. Пожалуйста, подходите ответственно к вызову скорой помощи в этот период.
ИСТОЧНИК KP.RU