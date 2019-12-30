СЕГОДНЯ 06:19 2019-12-30T06:28:55+03:00

Пациентов в Хабаровском крае просят с пониманием отнестись к сбоям в работе больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагается, что они могут возникнуть из-за сообщений о минировании

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Хабаровский край накрыла очередная волна минирований. Неизвестные присылают сообщения в детские сады, мэрию и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность региона. Вполне возможно, что посетители больниц также могут стать участниками вынужденной эвакуации как раз из-за таких вот сообщений.

- Если вы находитесь в учреждении, получившем такое уведомление, пожалуйста, соблюдайте спокойствие и следуйте указаниям работников и представителей специальных служб. Убедительная просьба - отнеситесь с пониманием к возможным сбоям в работе медицинских учреждений в связи с указанными событиями, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим также, что в учреждениях, где проходят эвакуации, по инструкции дежурят бригады скорой помощи. Врачи готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем обратившимся. Пожалуйста, подходите ответственно к вызову скорой помощи в этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU