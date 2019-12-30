В Хабаровском крае 2020 год начнется со снега, метели и сильного ветра

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-30T10:58:09+03:00

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Сейчас влияние на юг и часть центральных районов Хабаровского края оказывает циклон, пришедший с севера Китая. Местами в регионе снег. Атмосферный вихрь смещается в Охотское море, ему в тыл осуществляется вторжение арктического холода, а на фронте относительно теплый воздух с Тихого океана. Как результат, это приведет к быстрому усилению области низкого давления.

- На севере ожидаются снегопады, ветер может усилиться до 18-23 метров в секунду, разыграется метель. Днем 31 декабря в более южных районах по ощущениям будет очень холодно, температуры ночью порядка -23 -28 градусов, днем не теплее -15 -20 мороза. На севере морозы на 5-10 градусов сильнее, на побережье местами существенно теплее: ночью -11 -16, а днем до -7, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим, что 1-2 января в северных районах края ожидается сильный снег, метель и усиление ветра до 25-30 метров в секунду, на побережье Охотского моря до 30-35 метров в секунду. В ночь с 31 декабря на 1 января на севере прогнозируют интенсивные снегопады, метели, ветер в порывах до 25-30 метров секунду. В южных и центральных районах в основном без осадков, но очень ветрено и холодно, температуры днем будут в пределах -22 -27 градусов, местами ниже -30. Скорость ветра по долинам рек будет достигать 15-20 метров в секунду.

Жителям края напоминают, в такую погоду долго находиться на открытом воздухе нежелательно. Лучше проведите первый день 2020 года дома, 2 января погода начнет улучшаться. Настоятельно рекомендуем не запускать фейерверки, если на улице ветрено. Это может навредить вашему здоровью и здоровью тех, кто может оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU