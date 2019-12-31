СЕГОДНЯ 01:19 2019-12-31T05:27:13+03:00

Погода в Хабаровске на 31 декабря 2019 года: днем до -20, без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае местами будет ветреной и снежной

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -18-20.

До 01 января 2020г. на всей территории края сохранится низкий температурный фон.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -26 до -28, днем от -20 до -22, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 31 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -19-21.

В Советской Гавани и Ванино слабый снег. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -13-15.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -21-23.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -38-40. Днем -28-30.

В Николаевске-на-Амуре снег, метель. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

В Охотске снег, метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU