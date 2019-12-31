Хабаровчане в 2020 году продегустируют японскую землянику первого урожая
Резидент ТОР «Хабаровск» будет выращивать японскую землянику. Реализовать этот проект собираются с привлечением японских инвестиций. Пока в регионе выращивают экологически чистые огурцы и томаты, а также редис, салаты и несколько видов зелени. На сегодняшний день уже закончилась процедура регистрации японского сорта земляники Ёцубоси, которую также будут выращивать в теплице.
- Государственные сортоиспытания сладкой ягоды завершены, – делится новостью Роман Матвиенко, исполнительный директор ООО «Джей Джи Си Эвергрин». – Японская земляника отличается ярко выраженным ароматом и вкусом, эти свойства получили подтверждение в результате проведенных исследований. Ягода соответствует всем техническим регламентам, а мы стремимся выпускать продукт самого высокого качества.
Отметим также, что массовый сбор ягоды наметили на 2022 год, но жители Хабаровска уже в следующем году смогут попробовать на вкус землянику, выращенную в японских теплицах.
ИСТОЧНИК KP.RU