2019-12-31T05:22:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае осудят «золотого» вора из Челябинской области

По версии следствия, мужчина работал в золотодобывающей артели в Николаевске-на-Амуре
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудят «золотого» вора из Челябинской областиВ Хабаровском крае осудят «золотого» вора из Челябинской областиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае осудят бывшего работника золотодобывающей артели. По версии следствия, житель Челябинской области в период с февраля по декабрь 2018 года работал на объекте в Николаевске-на-Амуре мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. За это время он похитил гравитационный концентрат, содержащий в своем составе драгоценные металлы – золото и серебро. Промыл его, расфасовал и упаковал в полимерные свертки.

- Фигурант похитил больше двух тысяч граммов золота и 831 грамм серебра. Драгметаллы были упакованы в 30 полимерных свертков, которые обвиняемый тайно вынес с территории предприятия. Их них 28 упаковок он спрятал в тайнике в лесополосе и два поместил в углубление капитальной стены подвального помещения недостроенного здания. Позже он собирался продать похищенное, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчину обвиняют в краже и незаконном хранении и перевозке драгметаллов. Ущерб от его действий оценили в сумму больше пяти миллионов рублей. Максимально возможное наказание за совершенные преступления - это лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело направили для рассмотрения в Николаевский-на-Амуре городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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