В Биробиджане поздравили с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 04:14 2019-12-31T05:21:31+03:00

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В Биробиджане с Новым годом поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. В гости пришли к тем, кто уже в силу своего здоровья не может участвовать в общегородских праздничных мероприятиях. Подарки фронтовикам вручил мэр областной столицы Александр Головатый и его заместители.

- За время визитов глава городской администрации интересовался, как устроен быт ветеранов, оказывают ли им необходимую медицинскую и социальную помощь. Он отметил, что именно эти люди многое сделали для защиты страны в годы Великой Отечественной войны. Потом они же восстанавливали народное хозяйство, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мэр города поздравил ветеранов, пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Заодно градоначальник отметил, что в 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU