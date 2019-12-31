В Биробиджане поздравили с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны
В Биробиджане с Новым годом поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. В гости пришли к тем, кто уже в силу своего здоровья не может участвовать в общегородских праздничных мероприятиях. Подарки фронтовикам вручил мэр областной столицы Александр Головатый и его заместители.
- За время визитов глава городской администрации интересовался, как устроен быт ветеранов, оказывают ли им необходимую медицинскую и социальную помощь. Он отметил, что именно эти люди многое сделали для защиты страны в годы Великой Отечественной войны. Потом они же восстанавливали народное хозяйство, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Мэр города поздравил ветеранов, пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Заодно градоначальник отметил, что в 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU