В Хабаровске на скользкой дороге столкнулись два автобуса и иномарка
В Хабаровске в минувшие сутки, 30 декабря, в поселке Горького столкнулись два автобуса и иномарка. По предварительной информации, происшествие случилось в первой половине дня. Автобус Zhong Tong двигался по улице Жуковского со стороны улицы Гагарина, водитель поворачивал направо в сторону улицы Горького. Водитель не справился с управлением машины и выехал на полосу встречного движения.
- В это время по дороге ехал автобус ГАЗ, с которым и столкнулся Zhong Tong. После удара Zhong Tong отбросило на легковое авто Toyota Hiace Regius. Известно, что водитель и пассажир из последней машины получили травмы, - рассказал информированный источник.
Водители автобусов и иномарки на момент происшествия были трезвы. В отношении водителя автобуса Zhong Tong составили административный протокол.
Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, сигналов светофора и разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU