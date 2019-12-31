СЕГОДНЯ 03:43 2019-12-31T05:20:29+03:00

В Хабаровске на скользкой дороге столкнулись два автобуса и иномарка Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 30 декабря, в поселке Горького столкнулись два автобуса и иномарка. По предварительной информации, происшествие случилось в первой половине дня. Автобус Zhong Tong двигался по улице Жуковского со стороны улицы Гагарина, водитель поворачивал направо в сторону улицы Горького. Водитель не справился с управлением машины и выехал на полосу встречного движения.

- В это время по дороге ехал автобус ГАЗ, с которым и столкнулся Zhong Tong. После удара Zhong Tong отбросило на легковое авто Toyota Hiace Regius. Известно, что водитель и пассажир из последней машины получили травмы, - рассказал информированный источник.

Водители автобусов и иномарки на момент происшествия были трезвы. В отношении водителя автобуса Zhong Tong составили административный протокол.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, сигналов светофора и разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU