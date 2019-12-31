СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-31T05:19:10+03:00

Вечером после праздника 31 декабря в Биробиджане будут курсировать пять автобусов Фото: администрация Биробиджана

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Сегодня, 31 декабря, на площади Ленина в Биробиджане пройдет праздничная новогодняя программа. Она начнется в 21:00 и закончится в 22:00. По завершению запустят фейерверк. Начиная с 20:00 возле площади будет стоять автобус, где можно будет погреться.

- После вечернего представления и фейерверка в городе будут работать пять автобусов. Маршрут и время движения городского транспорта уже проработаны. Время отправления всех автобусов 22:35, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Первый маршрут - на Бумагина и Парковой. Он будет проходить от остановки «Энергосбыт» в районе дома №9 по проспекту 60-летия СССР – проспект 60-летия СССР – улица Пионерская – улица Бумагина – улица Набережная – улица 40 лет Победы – улица Парковая до остановки «Парковая».

Второй автобус отправится в сторону Широкой и Птичника. Он поедет от остановки «Ростелеком» в районе дома №16 по проспекту 60-летия СССР – проспект 60-летия СССР – улица Пушкина – улица Комсомольская – улица Советская – улица Широкая до остановочного пункта «Широкая» – улица Советская – улица Мирная до остановки «Мирная».

Третий автобус отправится на Осеннюю и ДСМ от остановки «Энергосбыт» в районе дома №9 по проспекту 60-летия СССР – проспект 60-летия СССР – Димитрова – улица Шолом-Алейхема – улица Казакевича – улица Осенняя – улица Озерная, остановки «Осенняя» – улица Осенняя – улица Казакевича – улица Шолом-Алейхема до остановки «Идеал».

Четвертый автобус на Сопку от остановки «Энергосбыт» в районе дома №9 по проспекту 60-летия СССР – проспект 60-летия СССР – улица Биршоссе 2 км – улица Карла Маркса до остановки «Дом офицеров».

Пятый автобус на Биробиджан-2 от остановки «Автовокзал» по установленному маршруту №3 «Биробиджан-2 – Автовокзал».

ИСТОЧНИК KP.RU