Станцию скорой помощи достроили в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре достроили станцию скорой помощи. Этот объект начали возводить в августе 2018 года, в преддверии Нового года подписали акт ввода здания в эксплуатацию. Новое здание заменило действующую станцию, которую соорудили в 1956 году. Старый объект нуждался в капитальном ремонте, не справлялся с объемом работы.
- В новых помещениях разместятся 16 бригад. В трехэтажном здании обустроят стерилизационный и оперативный блоки, блок подготовки к работе медицинских укладок, аптекарский склад, административно-хозяйственный отдел и ряд помещений для комфорта медиков. Всего будет обслуживаться 35 автомобилей. Новая станция рассчитана на 252 выезда в сутки, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.
Кроме того, бригадам выдадут цифровые планшеты, чтобы сигналы от пациентов обрабатывали быстрее. Также на медицинском объекте установили современное оборудование для оперативной расшифровки ЭКГ.
ИСТОЧНИК KP.RU