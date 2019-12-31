2019-12-31T05:24:14+03:00
Здоровье

Станцию скорой помощи достроили в Комсомольске-на-Амуре

Строительство шло с августа 2018 года
Александр ШТААЛЬ
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Станцию скорой помощи достроили в Комсомольске-на-АмуреСтанцию скорой помощи достроили в Комсомольске-на-АмуреФото: Правительство Хабаровского края
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В Комсомольске-на-Амуре достроили станцию скорой помощи. Этот объект начали возводить в августе 2018 года, в преддверии Нового года подписали акт ввода здания в эксплуатацию. Новое здание заменило действующую станцию, которую соорудили в 1956 году. Старый объект нуждался в капитальном ремонте, не справлялся с объемом работы.

- В новых помещениях разместятся 16 бригад. В трехэтажном здании обустроят стерилизационный и оперативный блоки, блок подготовки к работе медицинских укладок, аптекарский склад, административно-хозяйственный отдел и ряд помещений для комфорта медиков. Всего будет обслуживаться 35 автомобилей. Новая станция рассчитана на 252 выезда в сутки, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, бригадам выдадут цифровые планшеты, чтобы сигналы от пациентов обрабатывали быстрее. Также на медицинском объекте установили современное оборудование для оперативной расшифровки ЭКГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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