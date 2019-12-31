СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-31T06:27:37+03:00

«Еловый» бизнес в канун Нового года стал проблемой для дровосеков в Хабаровском крае Фото: Тимур ХАНОВ

Мужчины срубили 20 пихт, из которых шесть успели продать на елочном базаре

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В Хабаровском крае задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконной рубке пихт. По версии следствия, на «черное» дело злоумышленники отправились в лесничество, прихватив с собой заранее бензопилы. Как позже выяснилось, добычей фигурантов стали 20 пихт.

- Деревья вывезли на микроавтобусе, принадлежащем предполагаемому организатору группы. В преддверии Нового года шесть незаконно срубленных деревьев подозреваемые успели продать на рынке в Хабаровске. Полицейские изъяли у «черных» лесорубов оставшиеся 14 пихт, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении дровосеков возбудили и расследуют уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Пока идут разбирательства, фигуранты будут находиться на свободе под подпиской о невыезде. Предварительное расследование на сегодняшний день продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU