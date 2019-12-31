СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-31T06:58:39+03:00

В Хабаровске в январе 2020 года пройдут «Чеховские дни» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Хабаровском крае в январе 2020 года пройдут «Чеховские дни». Цель этого мероприятия – знакомство местных жителей с творчеством Антона Павловича Чехова. Организовать это событие решили в честь 160-летия со дня рождения русского писателя. Основные мероприятия пройдут в Хабаровске в Дальневосточной научной библиотеке.

- В литературной программе выставка «Чайка», где представлены больше 300 печатных изданий. Желающие смогут пройти онлайн-тест «Знаете ли вы Чехова?». Также проведут открытые уроки для школьников, посвященные творчеству писателя, - рассказали в Дальневосточной научной библиотеке.

«Чеховские дни» планируют в период с 10 по 25 января 2020 года. К участию приглашают всех желающих.

Напомним, сразу в первые дни Нового года жители Хабаровска смогут стать участниками «Забега желаний». Более подробная информация в афише на 1-3 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU