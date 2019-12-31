В Хабаровске в январе 2020 года пройдут «Чеховские дни»
В Хабаровском крае в январе 2020 года пройдут «Чеховские дни». Цель этого мероприятия – знакомство местных жителей с творчеством Антона Павловича Чехова. Организовать это событие решили в честь 160-летия со дня рождения русского писателя. Основные мероприятия пройдут в Хабаровске в Дальневосточной научной библиотеке.
- В литературной программе выставка «Чайка», где представлены больше 300 печатных изданий. Желающие смогут пройти онлайн-тест «Знаете ли вы Чехова?». Также проведут открытые уроки для школьников, посвященные творчеству писателя, - рассказали в Дальневосточной научной библиотеке.
«Чеховские дни» планируют в период с 10 по 25 января 2020 года. К участию приглашают всех желающих.
Напомним, сразу в первые дни Нового года жители Хабаровска смогут стать участниками «Забега желаний». Более подробная информация в афише на 1-3 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU