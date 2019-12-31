В Комсомольске из квартиры с пылающим балконом спасли мужчину

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-31T11:07:31+03:00

В Комсомольске из квартиры с огненным балконом спасли мужчину Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

В ночь на 31 декабря в Комсомольске -на- Амуре пожарные расчеты по вызову отправились на улицу Машинную. Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, как в квартире на втором этаже полыхает балкон. К тушению приступили незамедлительно.

- Во время разведки в квартире обнаружили пострадавшего. Это был 47-летний мужчина, которого вывели на воздух и передали врачам скорой помощи. После осмотра погорельца отвезли в больницу, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь успешно потушили примерно в начале четвертого часа утра. Огонь успел повредить три квадратных метра жилой площади. По предварительной информации, горели масляный обогреватель, балконная дверь и оконная рама. Пока причины возгорания устанавливают. Сотрудники Госпожнадзора проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU