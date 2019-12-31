СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-31T07:52:29+03:00

Медработники в ЕАО получили ключи от служебных квартир в канун Нового года Фото: Правительство ЕАО

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В Еврейской автономии медработникам вручили ключи от служебных квартир. Среди новоселов Алиса Синюк, врач-реаниматолог областной больницы, Мария Кирш принимает пациентов в качестве участкового терапевта, и Ольга Зражевская, хирург районной больницы города Облучье.

- Все три специалиста – выпускники Амурской государственной медицинской академии. Решающим фактором для переезда в ЕАО стало оперативное предоставление благоустроенного служебного жилья для медицинских работников. Ключи от жилых помещений медработникам вручил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн. Глава региона пожелал докторам успехов в работе и отметил, что молодых специалистов в регионе и дальше будут поддерживать, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что в области получили жилье 73 медицинских работника. Из них 50 получили квартиры в 2019 году. Эту работу выполняют в рамках поручений Президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU