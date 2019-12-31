2019-12-31T08:53:23+03:00
Общество

В Хабаровске спасатели помогли установить икону на фронтон храма

Старое изображение испортилось от сильного ветра и морозов
Ольга КИВА
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В Хабаровске спасатели помогли установить икону на фронтон храмаВ Хабаровске спасатели помогли установить икону на фронтон храмаФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровске спасатели помогли установить икону Покрова Пресвятой Богородицы на фронтон храма. Эту работу успели выполнить в канун Нового года и Рождества, что, несомненно, порадовало прихожан и священнослужителей.

- Помощь оказали спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России. Священное изображение установили на фронтоне здания Покровского храма. Предыдущая икона серьезно пострадала от ветра и мороза, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Прикрепить новую икону своими силами священнослужители не смогли. Поэтому и обратились за помощью к спасателям. За проделанную работу специалистов поблагодарили от имени всех прихожан и пожелали коллективу отряда богатырского здоровья, успехов в работе, семейного счастья и божьей помощи в этом очень важном нелегком деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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