СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-31T11:04:44+03:00

Инженерную школу в Комсомольске признали лучшей в Хабаровском крае в области профориентации Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Хабаровском крае подвели итоги регионального конкурса «Время выбирать профессию, место – Дальний Восток». Суть его сводилась к выявлению лучшей программы профориентации. В этом направлении отличилась Инженерная школа Комсомольска-на-Амуре. Диплом победителя вручили директору образовательного учреждения Петру Черемухину.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, конкурс проводят в рамках реализации краевого проекта «Компас самоопределения». Его организуют при поддержке министерства образования и науки Хабаровского края и Хабаровского краевого института развития образования. Это мероприятие направлено на организацию деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.

Среди задач конкурса выявление условий для самореализации обучающихся, стимулирование внедрения в образовательные организации края наиболее эффективных форм и технологий сопровождения профессионального самоопределения.

ИСТОЧНИК KP.RU