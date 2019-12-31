2019-12-31T11:04:44+03:00
Общество

Инженерную школу в Комсомольске признали лучшей в Хабаровском крае в области профориентации

Заслуженную награду получил директор учреждения Петр Черемухин
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Инженерную школу в Комсомольске признали лучшей в Хабаровском крае в области профориентацииИнженерную школу в Комсомольске признали лучшей в Хабаровском крае в области профориентацииФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели итоги регионального конкурса «Время выбирать профессию, место – Дальний Восток». Суть его сводилась к выявлению лучшей программы профориентации. В этом направлении отличилась Инженерная школа Комсомольска-на-Амуре. Диплом победителя вручили директору образовательного учреждения Петру Черемухину.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, конкурс проводят в рамках реализации краевого проекта «Компас самоопределения». Его организуют при поддержке министерства образования и науки Хабаровского края и Хабаровского краевого института развития образования. Это мероприятие направлено на организацию деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.

Среди задач конкурса выявление условий для самореализации обучающихся, стимулирование внедрения в образовательные организации края наиболее эффективных форм и технологий сопровождения профессионального самоопределения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровск и сахалинские города снова свяжет авиасообщение
«Добро пожаловать в город обмана»: певица из ЕАО «зажгла» под Новый год в Москве
В Биробиджане дети, оставшиеся одни дома, чудом спаслись из горящего дома
Профессору из Хабаровска присвоили звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»
В зоосаде под Хабаровском елку украсили конкурсными игрушками
Инженерную школу в Комсомольске признали лучшей в Хабаровском крае в области профориентации
В Хабаровске спасатели помогли установить икону на фронтон храма
В Комсомольске из квартиры с пылающим балконом спасли мужчину
Медработники в ЕАО получили ключи от служебных квартир в канун Нового года
В Комсомольске автолюбитель стал очевидцем жуткого пожара
В Хабаровске в январе 2020 года пройдут «Чеховские дни»
«Еловый» бизнес в канун Нового года стал проблемой для дровосеков в Хабаровском крае
В Комсомольске в 2019 году расселили пять аварийных домов
Станцию скорой помощи достроили в Комсомольске-на-Амуре
Вечером после праздника 31 декабря в Биробиджане будут курсировать пять автобусов
В Биробиджане поздравили с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны