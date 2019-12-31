2019-12-31T09:55:35+03:00
Звезды

В зоосаде под Хабаровском елку украсили конкурсными игрушками

Жителей и гостей города приглашают на новогодних праздниках в гости
Александр ШТААЛЬ
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В зоосаде под Хабаровском елку украсили конкурсными игрушкамиВ зоосаде под Хабаровском елку украсили конкурсными игрушкамиФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде «Приамурский» подвели итоги конкурса новогодней игрушки «Новогодняя сказка». Это творческое состязание стало традиционным. Участвовали в нем все желающие, независимо от возраста и социального статуса. Все, что требовалось от участников, это предоставить елочное украшение, сделанное своими руками.

- Жителей и гостей города приглашают посмотреть на украшенную общими усилиями елочку и проведать питомцев зоосада. Для посетителей подготовили развлекательную программу, в которую включили увлекательные новогодние прогулки, игровые мероприятия и мастер-классы, - прокомментировали в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

Напомним также, родители и дети могут прекрасно провести время в Приамурском зоосаде. Также для ребят разных возрастов в городе подготовили ряд различных мероприятий – новогодние представления, утренники и елки. Желающие могут отдохнуть на одном из катков города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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