2019-12-31T07:29:46+03:00
Происшествия

В Комсомольске автолюбитель стал очевидцем жуткого пожара

Происшествие случилось в последний день уходящего года
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске автолюбитель стал очевидцем жуткого пожараВ Комсомольске автолюбитель стал очевидцем жуткого пожараФото: Социальные сети
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В одной из социальных сетей появились кадры горящего дома. Автор публикации сообщает, что горит постройка на улице 9 января. На кадрах видно, что пламенем объята крыша здания, люди выбегают на улицу. Пока информации о пострадавших нет. К слову, на кадрах еще не видно пожарных, возможно, они на тот момент только ехали на происшествие.

Отметим, накануне в том же Комсомольске-на-Амуре в ночь на 31 декабря случился пожар в доме на улице Машинной. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, возгорание случилось на балконе. Из горящего жилого помещения спасатели вывели мужчину. Ему потребовалась медицинская помощь. Позже пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Пожалуйста, следите за состоянием электрических приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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