2019-12-31T11:02:08+03:00
Происшествия

В Биробиджане дети, оставшиеся одни дома, чудом спаслись из горящего дома

Они же вызвали пожарных
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане дети, оставшиеся одни дома, чудом спаслись из горящего домаВ Биробиджане дети, оставшиеся одни дома, чудом спаслись из горящего домаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане в минувшие сутки, 30 декабря, загорелся частный дом на улице Лукашова. О происшествии стало известно в 16:47, когда на пульт пожарно-спасательной службы «101» МЧС России по Еврейской автономной области поступил сигнал.

- Как выяснилось позже, на момент, когда случилось возгорание, в доме без взрослых находились два ребенка. Они услышали треск на веранде, потом увидели дым и выбежали из дома. Ребята вызвали пожарных, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Возгорание смогли оперативно ликвидировать, у огня не было шанса перебраться на другие строения. Однако пламя успело повредить шесть квадратных метров веранды. Сотрудники пожарной инспекции уже выясняют причину возгорания. По основной версии, оно случилось из-за короткого замыкания электропроводки. С мамой несовершеннолетних провели разъяснительную беседу по своевременной замене электропроводки и недопустимости перегрузки электросетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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