2019-12-31T11:01:18+03:00
Общество

Профессору из Хабаровска присвоили звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»

Новый статус появился у Сергея Анатольевича Кудрявцева
Александр ШТААЛЬ
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Профессору из Хабаровска присвоили звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» ФОТО: Комитет госстройнадзора Правительства краяПрофессору из Хабаровска присвоили звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» ФОТО: Комитет госстройнадзора Правительства края
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Профессору из Хабаровска присвоили почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Сергей Анатольевич Кудрявцев - доктор технических наук кафедры «Железнодорожные пути. Основания, фундаменты» в ДВГУПС, председатель общественного совета при комитете государственного строительного надзора правительства Хабаровского края.

- Сообщение о назначении поступило в виде правительственной телеграммы. В ней говорилось, что почетное звание присвоили согласно указу президента России. Также в телеграмме были слова поздравления и пожелания крепкого здоровья и успехов в труде, - рассказали в комитете Госстройнадзора правительства края.

Отметим, что в арсенале Сергея Анатольевича уже имеются такие звания, как «Почетный строитель России», «Почетный работник железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия). Также его наградили медалью «За строительство БАМ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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