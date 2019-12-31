СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-31T11:31:10+03:00

«Добро пожаловать в город обмана»: певица из ЕАО «зажгла» под Новый год в Москве ФОТО: сайт конкурса «Новая звезда 2020»

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В Москве под Новый год проходит очередной этап музыкального состязания «Новая звезда». Такого рода конкурс проводят впервые, участие в нем принимают вокалисты из всех 85 регионов России. Еврейскую автономию представляет Светлана Грейзик. От ее пения бегут мурашки по коже, сама она будто источник творческой энергии.

Светлана уже выступила перед членами жюри конкурса. Певица Юлия Савичева после увиденного призналась, что просто перестала дышать. Другие судьи даже выразили надежду, что девушка вскоре порадует их песнями собственного сочинения. Настолько эмоционально вокалистка исполнила песню «Город обмана», которую ранее исполняла певица Ёлка. Она и две участницы вполне заслуженно набрали 100 баллов за выступление. Теперь им предстоит выступить в третьем туре. Запись выступления Светланы можно будет увидеть 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU