2019-12-31T12:04:59+03:00
Общество

Хабаровск и сахалинские города снова свяжет авиасообщение

Билеты продают на рейсы «Оха-Хабаровск» и «Ноглики-Хабаровск»
Ольга КИВА
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Хабаровск и сахалинские города снова свяжет авиасообщениеХабаровск и сахалинские города снова свяжет авиасообщениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Хабаровск и сахалинские города Оха и Ноглики в первом квартале 2020 года свяжет авиасообщение. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Уже началась продажа билетов на рейсы «Оха-Хабаровск» и «Ноглики-Хабаровск».

В ведомстве заключили договор с авиаперевозчиком «Авиакомпания «Аврора». Полеты будут совершать по субсидируемым тарифам. Для пассажирских авиаперевозок с севера Сахалина задействуют воздушные суда DHC-8-400 и DHC-8-300, способные вместить от 50 до 70 пассажиров.

Отметим также, что самолеты из Охи в Хабаровск будут летать по понедельникам, пятницам, воскресеньям, стоимость билетов – четыре тысячи 670 рублей. С февраля введут дополнительный рейс по средам. Полеты из Ноглик будут по средам и субботам, стоимость - четыре тысячи 190 рублей. Единые тарифы просубсидируют за счет областного бюджета.

Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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