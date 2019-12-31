Хабаровск и сахалинские города снова свяжет авиасообщение

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-31T12:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровск и сахалинские города Оха и Ноглики в первом квартале 2020 года свяжет авиасообщение. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Уже началась продажа билетов на рейсы «Оха-Хабаровск» и «Ноглики-Хабаровск».

В ведомстве заключили договор с авиаперевозчиком «Авиакомпания «Аврора». Полеты будут совершать по субсидируемым тарифам. Для пассажирских авиаперевозок с севера Сахалина задействуют воздушные суда DHC-8-400 и DHC-8-300, способные вместить от 50 до 70 пассажиров.

Отметим также, что самолеты из Охи в Хабаровск будут летать по понедельникам, пятницам, воскресеньям, стоимость билетов – четыре тысячи 670 рублей. С февраля введут дополнительный рейс по средам. Полеты из Ноглик будут по средам и субботам, стоимость - четыре тысячи 190 рублей. Единые тарифы просубсидируют за счет областного бюджета.

Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.

ИСТОЧНИК KP.RU