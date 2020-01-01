Погода в Хабаровске на 1 января 2020 года: днем до -20, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.
В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -23 до -25, днем от -18 до -20, ветер юго-западный 17-22 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 1 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -15-17.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -12-14.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -20-22.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -38-40. Днем -26-28.
В Николаевске-на-Амуре сильный снег, метель. Ветер западный 20-25 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -14-16.
В Охотске сильный снег, метель. Ветер северный 18-23 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -4-6.
ИСТОЧНИК KP.RU