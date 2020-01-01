1 Янв. 2020 2020-01-01T05:27:00+03:00

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В сети появилось видео лисы, которая весело скачет рядом с лопатой. Рыжую явно заинтересовало столь нехитрое приспособление в момент, когда некто за кадром попытался убрать небольшую кучу снега. Животное с энтузиазмом принялось отгребать снег своими маленькими лапками. Непонятно, правда, то ли она хотела помочь человеку, то ли намекала, чтобы снег оставили на прежнем месте.

Забавное видео выложили в аккаунте зооцентра «Питон» в одной из социальных сетей. Таким образом сотрудники поздравили всех с теперь уже с наступившим 2020 годом.

Напомним, лисы не первый раз проявляют такое теплое отношение к человеку. Ранее сообщалось о лисе, которая пришла на «свидание» к автолюбителю. Рыжая бродила рядом с гаражом, не боясь ничего, и убежала только после того, как водитель нажал кнопку сигнала на руле. Другое животное «отличилось» когда пришло на завод «Амурсталь», уселось посреди цеха и, не обращая внимания на грохот и шум, ждало, когда рабочие его покормят.

zoopiton Лиса с лопатой в Комсомольске подала пример трудолюбия людям

ИСТОЧНИК KP.RU