1 Янв. 2020 2020-01-01T07:03:12+03:00

В последний день уходящего года из Ванино в Хабаровск бортом санавиации эвакуировали новорожденного Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В последний день уходящего года помощь санитарной авиации понадобилась жителям поселка Ванино. Сообщение об оказании помощи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях от территориального центра медицины катастроф. Доставить в краевую столицу нужно было новорожденного ребенка и его маму.

- Из Хабаровска вертолет Ми-8 вылетел в 11:30 с бригадой медиков на борту. Вернулось воздушное судно с пациентами на борту в 17:20. Во время полета за состоянием маленького пациента внимательно следили опытные врачи. По прибытию ребенка вместе с мамой доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в 2019 году экипажи Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в регионах Дальнего Востока выполнили вместе с бригадами центра медицины катастроф более 350 полетов, в лечебные учреждения эвакуировали свыше 180 человек, из них более 50 – это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU