В Хабаровске ищут пропавшего накануне Нового года Анатолия Устюгова

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:27:12+03:00

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В Хабаровске пропал Анатолий Валерьевич Устюгов, 61 год. В последний раз его видели в районе остановки «Большая» в городе. По предварительной информации, он мог отправиться на дачу. По последним данным, он был одет в куртку темно-зеленого цвета с оранжевыми вставками и белыми полосами, джинсы голубые, ботинки черные, на голове вязанная шапка темного цвета. У мужчины частичная потеря памяти, дезориентирован

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Амур Поиск», поиски мужчины продолжаются, в том числе и в районе примерного нахождения дачи. К неравнодушным гражданам обращаются за помощью. Пожалуйста, если вы знаете, где может находиться этот человек, или видели его, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-909-870-02-03 или 8-909-857-63-00. Любая информация может оказаться полезной. Не оставайтесь в стороне от чужой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU