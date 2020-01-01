Школьники на севере Хабаровского края спасут птиц

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьники-волонтеры в Охотском районе стали участниками акции «Спасение». Суть этого мероприятия сводится к тому, что неравнодушные люди подкармливают птиц зимой, помогая им таким образом пережить холодное время года. Пернатым сложно добывать себе корм и без помощи человека могут просто погибнуть.

- Эковолонтеры под руководством организатора добровольческой деятельности Марины Полох в селе Арка изготовили и развесили кормушки для птиц в лесополосе возле школы. Теперь их задача подкармливать птиц в холодное время года, - прокомментировали в краевом министерстве природных ресурсов.

К слову, самая простая кормушка, где птицы всегда могут найти корм, станет спасением для многих пернатых. В специальные домики школьники будут подкладывать семена подсолнечника и тыквы, а также арахис, пшеницу, овес, кусочки сала. Главное правило – корм нельзя солить, жарить и не надо добавлять специи с приправами.

ИСТОЧНИК KP.RU