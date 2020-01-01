Заведующего из лесничества в Хабаровском крае осудили за взятки

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:17:09+03:00

За два миллиона 700 тысяч рублей фигурант отменил проверки по соблюдению лесного законодательства

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сел бывший заведующий лесничеством. Мужчину обвиняли в получении взятки. Из материалов дела следует, что за два миллиона 700 тысяч рублей 41-летний фигурант обещал общее покровительство и отменил проверки по соблюдению лесного законодательства.

- Правонарушение было совершено в период с мая 2015 года по апрель 2016 года. К слову, за полученную сумму осужденный также минимизировал административные последствия в интересах взяткодателя. Деньги он получил от начальника лесозаготовительного участка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также в феврале 2018 года заведующий получил от другого предпринимателя взятку в 50 тысяч рублей. За эти деньги он рекомендовал гражданам, желающим заключить договоры купли-продажи древесины, обращаться в организацию, принадлежащую взяткодателю. Последнему фигурант во внеочередном порядке выделял лесные участки.

Нарушитель во всем сознался и раскаялся. Суд учел это и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU