Торговцы снюсом получили первые штрафы в Хабаровском крае

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:17:57+03:00

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В Хабаровском крае подвели первые итоги проверки по наличию в магазинах сносов - никотиносодержащей некурительной продукции. В городах и районах региона промониторили одну тысячу 387 объектов торговли. В 26 магазинах нашли запрещенные товары, изъяли из оборота более тысячи упаковок никотиносодержащей продукции, на которые наложен арест.

- По результатам проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составили 28 административных протоколов. По двум документам в отношении индивидуального предпринимателя выписали штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. Материалы дел находятся в Арбитражном суде Хабаровского края на рассмотрении и принятия решения, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Отметим, что внеплановые проверки и дальше будут проводить, в том числе и во время новогодних праздников. Торговцев убедительно просят добровольно отказаться от продажи снюсов. Эта продукция создает угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU