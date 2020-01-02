2 Янв. 2020 2020-01-02T03:22:31+03:00

Первый вылет в текущем году совершил борт санавиации в Хабаровском крае Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

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Первая в новом году заявка от территориального центра медицины катастроф поступила в Центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Хабаровскому краю в половину третьего дня первого января. Срочная помощь от медиков краевой столице требовалась семнадцатилетней жительнице Биробиджана.

Эвакуацию проводил дежурный экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совместно с бригадой медицины катастроф. Прибыв в столицу ЕАО, на вертолетной площадке, авиаторы и хабаровские врачи приняли на борт молодую пациентку с травмой позвоночника. Для транспортировки её переложили на жёсткие носилки. Все время полета за состоянием больной наблюдали медики.

Общее время в полете составило 2 часа 10 мину, - рассказал командир вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Владислав Тен. - Задание было успешно выполнено, несмотря на сложные метеоусловия – порывистый ветер и низкую температуру воздуха.

В Хабаровск вертолет прибыл в 17:20. Девушку на машине скорой помощи доставили во вторую краевую больницу. Состояние ее стабильно.

ИСТОЧНИК KP.RU