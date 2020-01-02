Декада спорта и здоровья в Хабаровском крае началась с «Забега обещаний»

2 Янв. 2020 2020-01-02T05:21:47+03:00

Более 400 спортсменов от мала до велика, пробежали по центральной набережной Хабаровска 1 января.

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Хабаровский край присоединился к декаде здоровья и спорта, которая проходит по всей России в первую декаду января. Спортивные и оздоровительные мероприятия проходят на всей территории края и начались с «Забега обещаний» на территории стадиона имени Ленина.

Более четырехсот хабаровчан собрались 1 января на набережной краевой столицы для того, чтобы пробежать 2020 метров, как символ 2020-го года.

- Традиционно этот открытый праздничный забег объединил всех, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни, - поделились устроители акции. - Более 400 жителей края пробежали символические 2020 метров по маршруту спортивного парка. В пробежке приняло участие много молодых семей с детьми, которые дали себе и родителям свои первые обещания.

Декаду спорта и здоровья продолжат соревнования юных хоккеистов. Рождественский турнир по хоккею с мячом пройдет в «Ерофей арене» 3 января. Этот турнир традиционно является одним из первых в карьере юных спортсменов. Также 3 января в центре развития хоккея «Амур» начнется краевой этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Состязания пройдут в двух возрастных группах среди мальчиков в возрасте 12-13 и 14-15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU