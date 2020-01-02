2020-01-02T07:05:12+03:00
Общество

Сотрудники силовых структур продолжают беречь покой граждан в праздники

Правоохранители обеспечивают соблюдение законности и правопорядка во всех местах отдыха горожан
Евгения МОЛОТОВА
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Сотрудники силовых структур продолжают беречь покой граждан в праздники. Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.Сотрудники силовых структур продолжают беречь покой граждан в праздники. Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
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Период новогодних и рождественских каникул, это не только время долгожданного отдыха, но и повышенной опасности. Неосторожное обращение с огнем, небрежность в отношении собственного имущества, ослабление контроля за детьми, вот только некоторые из опасностей праздников. Сотрудники городской полиции, совместно с представителями других силовых ведомств и общественными объединениями правоохранительной направленности прилагают все необходимые усилия для того, чтобы праздничные мероприятия проходили спокойно и безопасно. Организованы дежурства в зимних городках, парках, скверах, в театрах и развлекательных центрах.

- Мы обращаемся к горожанам и гостям краевого центра с просьбой соблюдать меры личной безопасности при использовании пиротехнических изделий и позаботиться о сохранности своего жилища, - отмечают в пресс-службе краевого УМВД. - Кроме того, следует помнить, что появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения или распитие спиртного в общественных местах являются нарушениями административного законодательства.

Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме во все время новогодних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудники силовых структур продолжают беречь покой граждан в праздники
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