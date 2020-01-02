2020-01-02T09:02:55+03:00
Происшествия

Обстановка в Охотском районе стабилизировалась.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Ведутся восстановительные работы
Евгения МОЛОТОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю ситуация с подтоплениями в Охотском районе пришла в норму. При полном отливе вода покинула ранее подтопленные территории трех населенных пунктов: Охотска, Морского и Новой Ини. Во время ночного прилива повторных затоплений не случилось.

- В настоящее время подтопленных домов и придомовых территорий не имеется, - подчеркнули в пресс-службе краевого МЧС. - Сегодня представителями администрации Охотского района запланирован подворовой обход для оценки обстановки и причинённого ущерба. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального района введён режим «Чрезвычайная ситуация». Силами территориальной подсистемы РСЧС организованы аварийно-восстановительные работы, расчистка оказавшихся в зоне подтопления улиц

Как отмечают в администрации Охотского района, в результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня - 1 жилой дом и 1 придомовая территория. В поселке Охотск - вода зашла на часть территории морского порта и 5 улиц - Заводская, Вострецова, Морская, Центральная, Олега Кошевого. В Охотске развернут пункт временного размещения, однако, он не понадобился.

- В результате нагонной волны погибших, пострадавших нет. Всего для ликвидации последствий природного явления привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС.- Следует отметить, что такое сезонное природное явление характерно для территорий Охотского побережья и происходит ежегодно. В настоящее время погодные условия на территории муниципального района соответствуют прогнозу, в течение 2-3 января на побережье Охотского моря ещё будет оказывать своё воздействие проходящий циклон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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