2020-01-02T10:35:35+03:00
Происшествия

Жителя Комсомольска будут судить за украденный велосипед и шубу в долг

По версии следствия действия обвиняемого следует квалифицировать сразу по двум статьям
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
По версии следствия действия обвиняемого следует квалифицировать сразу по двум статьямПо версии следствия действия обвиняемого следует квалифицировать сразу по двум статьямФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре сотрудниками следственного управления УМВД передано в суд дело о краже имущества и мошенничеству. Фигурантом дела стал тридцати семи летний комсомольчанин. Установлено, что он приобрел в долг у своей знакомой – индивидуального предпринимателя шубу, стоимостью более ста тысяч рублей. Однако, деньги за нее отдавать не спешил. Неоднократно мужчина давал ложные обещания, а потом переносил дату расчета.

Кроме того, следователями доказана его причастность к совершению кражи двухколесного велосипеда. Обвиняемый, в ночное время зашел в подъезд одного из жилых домов, где на лестничной площадке было припарковано двухколесное транспортное средство. Мужчина перерезал противоугонный трос и похитил машину. Украденное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 158 «Кража» и части 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса, направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговор обвиняемый будет ожидать под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Комсомольска будут судить за украденный велосипед и шубу в долг
Обстановка в Охотском районе стабилизировалась.
Сотрудники силовых структур продолжают беречь покой граждан в праздники
Декада спорта и здоровья в Хабаровском крае началась с «Забега обещаний»
Только половина автобусов вышла на маршрут сегодня в Хабаровске
Первый вылет в текущем году совершил борт санавиации в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 2 января 2020 года: в Хабаровске ясно, солнечно, морозно.
Торговцы снюсом получили первые штрафы в Хабаровском крае
Заведующего из лесничества в Хабаровском крае осудили за взятки
Загадочное явление природы испортило жилые дома на севере Хабаровского края
Школьники на севере Хабаровского края спасут птиц
В Хабаровске ищут пропавшего накануне Нового года Анатолия Устюгова
В последний день уходящего года из Ванино в Хабаровск бортом санавиации эвакуировали новорожденного
Лиса с лопатой в Комсомольске подала пример трудолюбия людям
В новогоднюю ночь в Хабаровске загорелся бывший Дом офицеров
Погода в Хабаровске на 1 января 2020 года: днем до -20, без осадков