Жителя Комсомольска будут судить за украденный велосипед и шубу в долг

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:35:35+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре сотрудниками следственного управления УМВД передано в суд дело о краже имущества и мошенничеству. Фигурантом дела стал тридцати семи летний комсомольчанин. Установлено, что он приобрел в долг у своей знакомой – индивидуального предпринимателя шубу, стоимостью более ста тысяч рублей. Однако, деньги за нее отдавать не спешил. Неоднократно мужчина давал ложные обещания, а потом переносил дату расчета.

Кроме того, следователями доказана его причастность к совершению кражи двухколесного велосипеда. Обвиняемый, в ночное время зашел в подъезд одного из жилых домов, где на лестничной площадке было припарковано двухколесное транспортное средство. Мужчина перерезал противоугонный трос и похитил машину. Украденное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 158 «Кража» и части 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса, направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговор обвиняемый будет ожидать под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU