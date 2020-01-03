Погода в Хабаровске на 3 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -12 -14.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22. Днем -15 -17.
В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22, днем -12 -14.
В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22. Днем -11 -13. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -18 -20.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36 -38. Днем -25 -27.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег, метель. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -16 -18.
В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -7 -9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU