2020-01-03T02:57:09+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 3 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков

Хватит сидеть дома, пора прогуляться благо погода позволяет
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 3 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадковПогода в Хабаровске на 3 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -12 -14.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22. Днем -15 -17.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22, днем -12 -14.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20 -22. Днем -11 -13. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -18 -20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36 -38. Днем -25 -27.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег, метель. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -16 -18.

В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -7 -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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