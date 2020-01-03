Военные психологи в Хабаровском крае вовлекают призывников в «Конфликтные ситуации» и принимают в «Круг доверия»

3 Янв. 2020 2020-01-03T04:33:11+03:00

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«Конфликтная ситуация» - это ситуативно-ролевая игра, «Знакомство», «Круг доверия» и «Поднятие тела» - психологические упражнения которые применяются специалистами для нормализации ситуации в коллективах и не только. Раньше в военной среде они особо не применялись, но время идет, контингент набираемый в вооружённые силы меняется и во время осеннего призыва психологи Восточного военного округа решили применить нестандартные для армии методики.

- Эти формы и методы работы способствуют наиболее качественному сплочению воинских коллективов, предотвращению и преодолению конфликтных ситуаций, принятию правильных индивидуальных и групповых решений. Нестандартные подходы включают поэтапное формирование нацеленности на работу в команде, подразделении, экипаже. В ней применены элементы техники аутотренинга, игровых методик. Упражнения направлены на приобретение участниками чувства надежности при работе в составе группы, построении эффективных коммуникаций, самоконтроля и навыков быстрого принятия групповых решений в различных ситуациях, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Впрочем, все методики были доработаны и адаптированы к армейским условиям, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU