2020-01-03T06:10:23+03:00
Происшествия

Докатался: в Еврейской автономной области сын ответит перед судом за взятую без спроса у матери машину

Алкогольные полкатушки на новый год закончились уголовным делом
Борис КОКУРИН
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Докатался: в Еврейской автономной области сын ответит перед судом за взятую без спроса у матери машинуДокатался: в Еврейской автономной области сын ответит перед судом за взятую без спроса у матери машинуФото: Юлия ДУБИНА
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Встретив Новый год и наконец-то выйдя на улицу, жительница улицы Набережная в Биробиджане была неприятно удивлена, не обнаружив припаркованного во дворе дома собственного автомобиля. Опросив соседей, она пришла к выводу что иномарку угнали и позвонила в городской отдел полиции. Следователи опросили потерпевшую и выяснили что машина исчезла со стоянки совершенно незаметно – даже сигнализация не сработала. Поиск злоумышленника и пропавшего транспортного средства много времени не занял.

- В ходе разбирательства по делу полицейские установили, что к хищению автотранспорта причастен сын потерпевшей. Парень был задержан и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что взял автомобиль, чтобы покататься с друзьями. Также установлено, что автомобиль молодой человек без разрешения берет не первый раз, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Сам автомобиль нашли в районе 13 километра Биршоссе. Автомобиль стоял на обочине с механическими повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Докатался: в Еврейской автономной области сын ответит перед судом за взятую без спроса у матери машину
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