В Хабаровске специалисты Госпожнадзора проверили социально-значимые объекты

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:09:25+03:00

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Новогодние праздники время, когда по статистике случаются большинство пожаров, больше горит, пожалуй, только в мае, поэтом пожарные инспекторы регулярно проверяют социально-значимые объекты.

Специалисты смотрят как тщательно соблюдаются меры пожарной безопасности, следят за состоянием эвакуационных выходов и другими элементами способными сохранить жизнь и здоровье людей во время возгорания на объектах, например систем оповещения и автоматического тушения огня.

В первые дни 2020 года инспекторы успели проверить родильный дом №1, Детский дом №1, Дом ветеранов и городскую клиническую больницу №2. Кроме всего прочего пожарные провели беседы с обслуживающим персоналом объектов.

- В ходе бесед специалисты оценивают теоретические знания персонала по организации выхода находящихся в здании людей, применению первичных средств тушения огня. Практические же навыки работников учреждений проверяются во время учебных эвакуаций, проводимых на объектах с массовым пребыванием людей и социально-значимых объектах в течение года совместно с пожарно-спасательными подразделениями города Хабаровска, – рассказал Евгений Максимов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска.

Такие рейды будут продолжаться все новогодние и рождественские каникулы. Проверки пройдут во всех районах Хабаровска и Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU