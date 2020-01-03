2020-01-03T10:33:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районе

На территории работают специальные комиссии, которые оценивают нанесенный стихией ущерб
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районеВ Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районеФото: Борис КОКУРИН
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Главным виновником наводнения стали нагонные явления – обычное дело в Амурском лимане, впрочем, не совсем характерное для зимнего периода, обычно подтопление случается осенью. Тем не менее уже 2 января вода ушла, подтопленных жилых домов и придомовых территорий нет. Администрация Охотского района провела подворовой обход пострадавших строений для оценки ущерба, нанесенного водой.

- В ходе обследования были уточнены данные и выявлены дополнительные дворы, оказавшиеся в зоне воздействия стихии. В результате, по данным на 3 января 2020 года, от нагонной волны в трёх населенных пунктах - поселках Морской, Новая Иня, Охотск, пострадали 16 жилых домов и 45 придомовых территорий. Работа оценочных комиссий сегодня будет продолжена. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Краевая чрезвычайная комиссия ввела на территории муниципального района режим чрезвычайной ситуации. Силами территориальной подсистемы РСЧС организованы аварийно-восстановительные работы, расчистка оказавшихся в зоне подтопления улиц. Также завершена расчистка дороги сообщением поселок Охотск - поселок Морской протяженностью 37 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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