Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -12 -14.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -15 -17.
В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -27 -29, днем -12 -14.
В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -9 -11. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -30 -32. Днем -18 -20.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36 -38. Днем -25 -27.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -14 -16.
В Охотске снег, метель. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -10 -12. Днем -4 -6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU