2020-01-04T03:00:44+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков

Первые выходные нового года лучше провести на катке, лыжне или просто в прогулках
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадковПогода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -12 -14.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -15 -17.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -27 -29, днем -12 -14.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -9 -11. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -30 -32. Днем -18 -20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36 -38. Днем -25 -27.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -14 -16.

В Охотске снег, метель. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -10 -12. Днем -4 -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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