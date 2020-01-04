2020-01-04T04:53:00+03:00
Происшествия

Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Охотском районе

Нагонная волна ледяной воды затопила дворы и улицы, их продолжают расчищать
Ксения ТУРТЫГИНА
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От нагонных волн Охотское побережье страдает каждую зиму. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюОт нагонных волн Охотское побережье страдает каждую зиму. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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В Охотске, Новой Ине и Морской (Охотский район Хабаровского края) спасатели и муниципальные службы продолжают расчистку попавших под воздействие нагонной волны территорий. Как сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю, волна нанесла лед, снег и мусор на дворы и улицы поселков. Специальные оценочные комиссии обследуют затопленные территории и устанавливают ущерб, нанесенный жилым домам и приусадебным участкам. К 4 января завершена расчистка дороги Охотск – Морской, общей протяженностью 37 километров. Транспортное сообщение восстановлено.

Напомним, 1 января 2020 года нагонная волна (этакое маленькое цунами, возникающее из-за сильного ветра) накрыла три поселка Охотского района. По уточненным данным, пострадали шестнадцать жилых домов и 45 дворов. Среди людей жертв нет. В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, на 4 января он не снят. Нагонная волна – явление довольно обычное на Охотском побережье, повторяется ежегодно в этот сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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