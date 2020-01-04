2020-01-04T06:06:22+03:00
Происшествия

Вот такой рассеянный: хабаровчанин украл дорогой мобильник и… потерял его

Мужчина похитил гаджет у знакомой, к которой вместе с компанией зашел в гости
Ксения ТУРТЫГИНА
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Мобильные телефоны - один из наиболее часто похищаемых предметовМобильные телефоны - один из наиболее часто похищаемых предметовФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанка стала жертвой собственных приятелей, заходивших в гости. После ухода веселой компании, женщина обнаружила пропажу довольного дорогого мобильного телефона. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, ущерб потерпевшая оценила в тридцать пять тысяч рублей.

Полицейские вышли на след подозреваемого быстро. Задержанному двадцать шесть лет, причем ранее не вступал в конфликт с законом. По крайней мере судимостей у него нет. Мужчина признался в краже и добавил, что мобильник вернуть не может, поскольку потерял его.

Что толкнуло хабаровчанина на воровство, неясно. Рассеянному вору грозит до пяти лет лишения свободы – это максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража», по которой возбуждено уголовное дело. Сейчас парень под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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