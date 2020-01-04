Минздрав Хабаровского края предупреждает: корь – опасное заболевание
В министерстве здравоохранения Хабаровского края озабочены вспышкой кори на Дальнем Востоке. В Республике Саха (Якутия) уже зарегистрировано свыше шестидесяти случаев, у нескольких пациентов развилась тяжелая коревая пневмония. Среди заболевших есть и дети, и беременные женщины.
- Все заболевшие не были вакцинированы против кори, - подчеркнули в краевом минздраве. – Вирус привезли путешественники из Юго-Восточной Азии, там зафиксирован серьезный подъем заболеваемости корью.
Жителей Хабаровского края врачи призывают пройти вакцинацию против этой опасной болезни. Как правило мы получаем прививку от кори в год и повторную – в шесть лет. Однако если вы точно не в курсе проходили ли вакцинацию, болели ли корью, стоит обратиться в свою поликлинику за прививкой.
- При планировании беременности проходить вакцинацию надо не позже, чем за месяц до предполагаемого зачатия. Идеальным будет срок три месяца. Кормящие женщины также могут проходить вакцинацию, - напомнили в минздраве края.
Взрослых, не болевших корью ранее, не привитых или привитых против кори однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и пр.).
Пока в Хабаровском крае не зафиксировано вспышки кори. Однако сколько среди жителей края последователей антипрививочного движения, неизвестно. Каждый не сделавший прививку от кори может стать ее распространителем.
ИСТОЧНИК KP.RU