Минздрав Хабаровского края предупреждает: корь – опасное заболевание

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:58:02+03:00

Вирус распространяется по Дальнему Востоку, поражая тех, кто в свое время не получил прививку от него

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В министерстве здравоохранения Хабаровского края озабочены вспышкой кори на Дальнем Востоке. В Республике Саха (Якутия) уже зарегистрировано свыше шестидесяти случаев, у нескольких пациентов развилась тяжелая коревая пневмония. Среди заболевших есть и дети, и беременные женщины.

- Все заболевшие не были вакцинированы против кори, - подчеркнули в краевом минздраве. – Вирус привезли путешественники из Юго-Восточной Азии, там зафиксирован серьезный подъем заболеваемости корью.

Жителей Хабаровского края врачи призывают пройти вакцинацию против этой опасной болезни. Как правило мы получаем прививку от кори в год и повторную – в шесть лет. Однако если вы точно не в курсе проходили ли вакцинацию, болели ли корью, стоит обратиться в свою поликлинику за прививкой.

- При планировании беременности проходить вакцинацию надо не позже, чем за месяц до предполагаемого зачатия. Идеальным будет срок три месяца. Кормящие женщины также могут проходить вакцинацию, - напомнили в минздраве края.

Взрослых, не болевших корью ранее, не привитых или привитых против кори однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и пр.).

Пока в Хабаровском крае не зафиксировано вспышки кори. Однако сколько среди жителей края последователей антипрививочного движения, неизвестно. Каждый не сделавший прививку от кори может стать ее распространителем.

ИСТОЧНИК KP.RU